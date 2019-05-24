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Мировые цены на нефть выросли после стремительного обвала

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 24 мая, в ходе азиатских торгов выросли после стремительного обвала, который произошел днем ранее.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 68,44 доллара за баррель, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,1% – до 58,53 доллара за баррель.

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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

"Настроение на рынке становится все более пессимистичным из-за ухудшающегося американо-китайского конфликта", – заявил старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp Такаюки Ногами, передает "Интерфакс".

По его словам, на следующей неделе перспективы восстановления цен на нефть невелики, поскольку статистические данные, скорее всего, только подтвердят негативное влияние торговых споров на мировую экономику.

Кроме того, дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что товарные запасы нефти в США взлетели на 4,7 млн баррелей – до максимального уровня с середины 2017 года.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Американо-китайская торговая война вообще может привести к глобальным последствиям в целом ряде отраслей. Атака на Хуавей - это еще цветочки...
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