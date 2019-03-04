Мировые цены на нефть выросли: озвучены причины

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 4 марта, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 65,25 доллара за баррель, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,44% – до 56,05 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом Организация стран-экспортеров нефти продолжает снижать добычу в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году, а США и Китай сигнализируют о прогрессе в торговых переговорах.

Это поддерживает оптимизм трейдеров относительно того, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится, а это в свою очередь отразится на ценах.

"Сокращение нефтедобычи в ОПЕК очень сильно поддерживает цены на нефть. Кроме того, если Китаю и США удастся разрешить ключевые противоречия, это позитивно скажется на спросе на нефть. Я думаю, что надежда есть", – заявил экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли, передает "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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