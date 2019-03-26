Мировые цены на нефть выросли и преодолели новую отметку

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 26 марта, в ходе азиатских торгов выросли на фоне ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями сырья.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 67,37 доллара за баррель, что на 0,24% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,69% – до 59,23 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

По словам экспертов, росту цен на сырье способствует усиление напряженности в Венесуэле. В частности, существует вероятность дальнейшего снижения поставок из страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, передает "Интерфакс".

"Несмотря на непрекращающиеся действия ОПЕК+, опасения по поводу замедления роста мирового спроса продолжают подрывать нынешнее ралли. Тем не менее, фундаментальные показатели по нефти в настоящее время остаются в пользу "быков", – сообщил аналитик по мировым сырьевым рынкам Schneider Electric Балинт Балаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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