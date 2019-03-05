Мировые цены на нефть возобновили падение: что произошло

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 5 марта, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до 65,38 доллара за баррель, что на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,48% – до 56,32 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в Организации стран-экспортеров нефти, которая ранее испытывала проблемы с поставками, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

На стоимости сырья также сказывается новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и Китаем замедлит темпы роста мировой экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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