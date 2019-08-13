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Мировые цены на нефть ускорили падение: что происходит

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 13 августа, упали в ходе азиатских торгов после обвала до минимальных отметок с начала года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,25 доллара за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 0,5% – до 54,66 доллара за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,3% до 55,85 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

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"Трейдеры пытаются противопоставить сигналы ослабления спроса ожиданиям сокращения поставок нефти на мировой рынок в условиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также снижения добычи и экспорта Ираном и Венесуэлой", – отмечают эксперты MarketWatch, передает "Интерфакс".

"Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно", – говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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