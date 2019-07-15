Мировые цены на нефть упали после резкого роста

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 15 июля, упали в ходе азиатских торгов после роста на прошлой неделе.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,57 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,4% – до 59,96 доллара за баррель.
Котировки Brent упали
ICE Futures
Котировки WTI упали
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 62,85 доллара за баррель
Котировки Urals упали
Maanimo
Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе, передает "Интерфакс".
В частности, в заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США.
Негативным фактором для рынка также является новый отчет Международного энергетического агентства.
Составители отчета отметили, что во втором квартале ожидается избыток нефтедобычи в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.
Цены на нефть упали
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.