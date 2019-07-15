Мировые цены на нефть упали после резкого роста

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 15 июля, упали в ходе азиатских торгов после роста на прошлой неделе.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,57 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,4% – до 59,96 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 62,85 доллара за баррель

Котировки Urals упали Maanimo

Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе, передает "Интерфакс".

В частности, в заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США.

Негативным фактором для рынка также является новый отчет Международного энергетического агентства.

Составители отчета отметили, что во втором квартале ожидается избыток нефтедобычи в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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