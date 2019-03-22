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Мировые цены на нефть упали после рекордного роста

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 22 марта, в ходе азиатских торгов упали после рекордного роста за последние четыре месяца.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 67,85 доллара за баррель, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,05% – до 59,95 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Несмотря на сегодняшнее падение, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Соединенных Штатах, поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, передает "Интерфакс".

В частности, с начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, а WTI – более чем на 2%.

"В это время года резервы нефти обычно увеличиваются, что делает существенное их снижение еще более значимым… Ожидаемое дальнейшее снижение даст поддержку WTI", – отмечают аналитики Commerzbank.

Мировые цены на нефть упали после рекордного роста

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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