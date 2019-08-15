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Мировые цены на нефть стремительно рухнули из-за США

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 15 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,12 доллара за баррель, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 4,1% – до 54,90 доллара за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 2,7% – до 57,18 доллара за баррель

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Сырье дешевеет на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.

"Нефть упала после того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", – сообщил управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз, передает "Интерфакс".

В частности, в ходе торгов доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года.

Такая ситуация считается сигналом грядущей рецессии – она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно такая инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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