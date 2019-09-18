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18 сентября • обновлено в 10:11
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Мировые цены на нефть стремительно обвалились

1.8т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в среду, 18 сентября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,53 доллара за баррель, что на 6,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 6,6% – до 59,02 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 5,3% до 51,80 доллара за баррель.

Котировки Urals упала

Котировки Urals упала

Maanimo

Котировки нефти снижаются второй день подряд на обещаниях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заверил, что страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, передает "Интерфакс".

По его словам, Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с.

Цены на нефть упали

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Brent WTI
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Обвалились, обвалились!) Только рагулям сине-гнойным это вже не поможет))
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