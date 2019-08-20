Мировые цены на нефть совершили резкий скачок: что произошло

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 20 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,87 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,4% – до 56,20 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,8% до 56,71 доллара за баррель

Котировки Urals выросли Maanimo

Котировки нефти поддерживают позитивные новости о перспективах торговых отношений Соединенных Штатов и Китая. Инвесторы ожидают, что страны смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо, сообщает "Интерфакс".

"Исход следующей встречи станет настоящим лакмусовым тестом для рынка нефти. Трейдеры не хотят опережать события, поэтому определенное фиксирование прибыли будет в порядке вещей", – сообщил управляющий партнер VM Markets Стивен Иннзю.

Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказали действия Центрального банка Китая по стимулированию кредитования. Это должно оказать поддержку экономике страны в условиях торгового конфликта с Вашингтоном.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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