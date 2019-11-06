Цены на нефть эталонных марок в среду, 6 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,59 доллара за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,5% – до 56,98 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,8% до 62,17 доллара за баррель.

Стоимость сырья упала на данных Американского института нефти о повышении запасов в Соединенных Штатах, передает "Интерфакс".

В частности, ведомство сообщило о повышении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также о снижении резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов – на 1,6 млн баррелей.

Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Стоимость сырья упала на данных Американского института нефти о повышении запасов нефти в Соединенных Штатах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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