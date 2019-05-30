Мировые цены на нефть рухнули ниже психологической отметки

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 30 мая, в ходе азиатских торгов снизились после стремительного обвала, который произошел на прошлой неделе.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 69,66 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,1% – до 59,20 доллара за баррель.

Котировки Brent снизились ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом эксперты прогнозируют, что стоимость сырья вырастет на данных об изменении коммерческих запасов топлива в Соединенных Штатах.

В частности, Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 миллиона баррелей, бензина – на 800 тысяч баррелей и дистиллятов – на 225 тысяч баррелей, сообщает "Интерфакс".

Цены на нефть Brent снизились ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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