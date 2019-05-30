ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Мировые цены на нефть рухнули ниже психологической отметки

230Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 30 мая, в ходе азиатских торгов снизились после стремительного обвала, который произошел на прошлой неделе.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 69,66 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,1% – до 59,20 доллара за баррель.

Новости
Украина назвала дату решения главной проблемы из-за грязной нефти Путина
Котировки Brent снизились

Котировки Brent снизились

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом эксперты прогнозируют, что стоимость сырья вырастет на данных об изменении коммерческих запасов топлива в Соединенных Штатах.

В частности, Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 миллиона баррелей, бензина – на 800 тысяч баррелей и дистиллятов – на 225 тысяч баррелей, сообщает "Интерфакс".

Цены на нефть Brent снизились ​​​​​

Цены на нефть Brent снизились ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-