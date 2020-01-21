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21 января • обновлено в 10:02
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Мировые цены на нефть рухнули и пробили новую отметку

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 21 января, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,53 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,9% – до 58,11 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,3% до 60,43 доллара за баррель

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Таким образом, цены на сырье эталонных марок снижаются после подъема накануне, вызванного усилением напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, росту стоимости способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 21 января, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 21 января, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

  • Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

  • Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Urals WTI Brent нефть
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