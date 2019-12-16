Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 декабря, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 65,00 долларов за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,4% – до 59,89 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 58,47 доллара за баррель.

Цена нефти Urals упала Maanimo

Котировки нефти снижаются после скачка в минувшую пятницу, поскольку трейдеры оценивают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, передает "Интерфакс".

В частности, американский лидер Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

"Недостаток деталей относительно заключенного соглашения может оказать давление на нефтяной рынок на этой неделе. Тем не менее, тенденция к подъему цен на нефть, наблюдающаяся с начала октября, вероятно, сохранится, поскольку настрой трейдеров существенно улучшился", – заявил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 декабря, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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