Мировые цены на нефть резко рухнули: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 мая, в ходе азиатских торгов упали.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 70,49 доллара за баррель, что на 2,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 3,4% – до 61,08 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

Цена обвалилась по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, заявил аналитик Владислав Антонов в комментарии REGNUM.

"Согласно последним еженедельным данным, за неделю с 11 по 17 мая запасы нефти увеличились на 4,7 млн баррелей, до 476,8 млн баррелей (прогноз был – 0,599 млн баррелей)", – отметил Антонов.

По его словам, дополнительным негативным фактором для нефти остаются опасения по поводу спроса, связанные с торговой войной между Китаем и США.

"Напряженность на Ближнем Востоке и сокращение добычи ОПЕК+ пока не в силах помочь покупателям. Эти факторы уже учтены в ценах, поэтому их влияние на рынок ослабло", – резюмировал эксперт.

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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