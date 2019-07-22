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Мировые цены на нефть резко подскочили: что произошло

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 22 июля, выросли в ходе азиатских торгов на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,47 доллара за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,2% – до 56,39 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,3% до 60,08 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

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Рост стоимости нефти произошел на фоне сообщений о задержании в Иране нефтяного танкера. В частности, ранее Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер.

В правительстве Ирана заявили, что танкер занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям (каким именно, не указывается).

"Нефть находилась под давлением в связи с опасениями, что спрос будет сокращаться. Теперь фокус внимания вновь смещается на геополитические риски и потенциальные проблемы с поставками, что будет поддерживать цены на нефть в течение некоторого времени", – сообщил аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграэ, передает "Интерфакс".

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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