ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Мировые цены на нефть резко снизились из-за Трампа: что произошло

1.5тЧитать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 3 июня, в ходе азиатских торгов снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о торговой войне с Мексикой.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 61,23 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,9% – до 53,01 доллара за баррель.

Новости
Украина назвала дату решения главной проблемы из-за грязной нефти Путина
Котировки Brent снизились

Котировки Brent снизились

ICE Futures

Котировки WTI снизились

Котировки WTI снизились

ICE Futures

Давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем, сообщает "Интерфакс".

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

"Нефтяной рынок очень чувствителен к рискам на фоне эскалации опасений замедления глобального экономического роста. Спад на рынке должен напомнить всем, насколько хрупким является рыночное равновесие", – заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Цены на нефть снизились ​​​​​

Цены на нефть снизились ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения