Мировые цены на нефть резко снизились из-за Трампа: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 3 июня, в ходе азиатских торгов снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о торговой войне с Мексикой.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 61,23 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,9% – до 53,01 доллара за баррель.

Котировки Brent снизились ICE Futures

Котировки WTI снизились ICE Futures

Давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем, сообщает "Интерфакс".

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

"Нефтяной рынок очень чувствителен к рискам на фоне эскалации опасений замедления глобального экономического роста. Спад на рынке должен напомнить всем, насколько хрупким является рыночное равновесие", – заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Цены на нефть снизились ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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