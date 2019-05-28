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МирСпорт

/Новости экономики

Мировые цены на нефть пробили психологическую отметку

2.3тЧитать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 28 мая, в ходе азиатских торгов выросли.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 70,20 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,1% – до 59,26 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
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Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять зрада!
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Что за хер Хонг Сунгки что то мне заявлять ?
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