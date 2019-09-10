Мировые цены на нефть пробили новый максимум: что произошло

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 10 сентября, выросли в ходе азиатских торгов до максимальных отметок с начала августа.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,07 доллара за баррель, что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,7% – до 58,12 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 57,93 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Сырье дорожает на фоне обещания нового министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальман Аль Сауда о намерении продолжать политику по ограничению добычи нефти, сообщает "Прайм".

"Объявление о смене главы министерства нефти Саудовской Аравии сопровождалось убедительными предположениями о том, что сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет баланса", – отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье в августе достиг 10%. Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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