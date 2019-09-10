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10 сентября • обновлено в 22:45
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Мировые цены на нефть пробили новый максимум: что произошло

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 10 сентября, выросли в ходе азиатских торгов до максимальных отметок с начала августа.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,07 доллара за баррель, что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,7% – до 58,12 доллара за баррель.

Новости
"Устроит и $40": в России неожиданно раскрыли безопасную цену на нефть
Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 57,93 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Сырье дорожает на фоне обещания нового министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиз бен Сальман Аль Сауда о намерении продолжать политику по ограничению добычи нефти, сообщает "Прайм".

"Объявление о смене главы министерства нефти Саудовской Аравии сопровождалось убедительными предположениями о том, что сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет баланса", – отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье в августе достиг 10%. Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Brent WTI Urals
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