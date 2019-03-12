Мировые цены на нефть преодолели новую отметку: что произошло

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 12 марта, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 66,65 доллара за баррель, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 56,92 доллара за баррель.

Таким образом, с начала недели Brent подорожала на 0,91 доллара за баррель, а WTI – на 0,85 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Скачок стоимости нефти эталонных марок вызван ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, сообщает "Интерфакс".

В частности, Саудовская Аравия в апреле планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. баррелей с февраля.

При этом экспорт нефти из страны составит менее 7 млн баррелей в сутки, что говорит о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах. По оценкам аналитиков, запасы американского сырья на прошлой неделе выросли на 2,6 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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