Мировые цены на нефть преодолели годовой максимум

Цены на нефть эталонной марки Brent в среду, 27 марта, в ходе азиатских торгов выросли до максимума 2019 года. Новый рекорд был установлен на фоне заявления России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

В частности, стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 68,27 доллара за баррель, что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,08% – до 59,89 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

"Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен", – заявил старший аналитик TD Securities Барт Мелек, передает "Интерфакс".

"Мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию и торговлю "в боковике" на какое-то время, если не возникнут опасения относительно объемов мирового спроса, особенно из таких мест, как Китай и другие экономики emerging market", – отметил аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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