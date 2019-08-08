Мировые цены на нефть подскочили после рекордного обвала

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 8 августа, выросли в ходе азиатских торгов после падения до минимальных отметок с начала года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 57,92 доллара за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,6% – до 52,73 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,7% до 57,94 доллара за баррель

Котировки Urals упали Maanimo

Обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%. При этом лишь за предыдущие сутки Brent подешевела более чем на 5%, а WTI – на 4%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает "Интерфакс".

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка накануне стали данные министерства энергетики США, указавшие на рост запасов топлива в стране.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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