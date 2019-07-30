Мировые цены на нефть подскочили из-за Трампа

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 30 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,25 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 57,34 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 1,7% до 62,90 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Стоимость нефти растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, сообщает Investing.com.

В свою очередь это поддержит экономический рост и спрос на топливо крупнейшего в мире потребителя нефти.

При этом американский президент Дональд Трамп сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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