Мировые цены на нефть подскочили из-за Трампа

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 30 июля, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,25 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 57,34 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals поднялась на 1,7% до 62,90 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
Стоимость нефти растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, сообщает Investing.com.
В свою очередь это поддержит экономический рост и спрос на топливо крупнейшего в мире потребителя нефти.
При этом американский президент Дональд Трамп сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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