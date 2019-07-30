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Мировые цены на нефть подскочили из-за Трампа

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 30 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,25 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 57,34 доллара за баррель.

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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 1,7% до 62,90 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Стоимость нефти растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, сообщает Investing.com.

В свою очередь это поддержит экономический рост и спрос на топливо крупнейшего в мире потребителя нефти.

При этом американский президент Дональд Трамп сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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