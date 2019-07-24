Мировые цены на нефть подскочили до новой отметки

Цены на нефть эталонных марок в среду, 24 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,00 доллара за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,3% – до 59,95 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 1,1% до 61,87 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются на данных Американского института нефти о существенном сокращении запасов нефти в США.

В частности, товарные запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе рухнули на 10,96 млн баррелей, передает "Интерфакс".

Дополнительным фактором для рынка стала новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в Китай для возобновления переговоров по поводу подписания торгового соглашения.

"Возобновление переговоров является хорошей новостью, однако никто не ожидает немедленного прорыва на переговорах, поэтому опасения по поводу ухудшения американо-китайских отношений и их влияния на рост мировой экономики и спрос на нефть сохраняются", – резюмировал основатель консалтинговой компании Vandana Insights Вандана Хари.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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