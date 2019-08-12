Мировые цены на нефть обвалились из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 12 августа, упали в ходе азиатских торгов после обвала до минимальных отметок с начала года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,27 доллара за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 0,6% – до 54,19 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,2% до 56,84 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Нефть дешевеет на опасениях, что затянувшийся торговый спор США и Китая плохо скажется на мировом спросе на топливо, сообщает "Интерфакс".

В частности, американский президент Дональд Трамп допустил, что намечающийся на сентябрь очередной раунд переговоров по взаимной торговле может не состояться.

Кроме того, он не исключил введения новых пошлин на китайский импорт, после этого Народный банк Китая снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

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