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22 января • обновлено в 11:56
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Мировые цены на нефть обвалились из-за эпидемии в Китае

1.8т
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Цены на нефть эталонных марок в среду, 22 января, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,30 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,6% – до 58,05 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,4% до 59,36 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Цены на нефть опускаются на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса.

В частности, эксперты Goldman Sachs отметили, что масштабное распространение эпидемии, как и в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на 3 доллара.

Напомним, в Китае подтвердили 291 случай инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 22 января, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в среду, 22 января, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

  • Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

  • Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Мировые цены на нефть Коронавирус 2019-nCoV
Место
Украина
Теги
Urals WTI Brent
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