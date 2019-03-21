Мировые цены на нефть обновили максимумы 2019 года

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 21 марта, в ходе азиатских торгов выросли и обновили максимумы 2019 года.

Рост стоимости сырья произошел на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, передает Reuters.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 68,60 доллара за баррель, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,07% – до 60,19 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

“Венесуэльский экспорт в США окончательно иссяк, после того как ранее в этом году американская администрация ввела против него санкции”, – сообщили аналитики банка ANZ.

При этом Белый дом хочет сократить экспорт нефти Ирана примерно на 20% до менее чем 1 млн баррелей в сутки начиная с мая, потребовав от стран-импортеров ограничить покупки во избежание попадания под санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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