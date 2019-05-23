Мировые инвесторы потеряли интерес к экономике России

Центральный банк России сообщил, что держателями большей части российских государственных еврооблигаций, номинированных в евро, стали россияне.

Это противоречит утверждениям Министерства финансов РФ о заинтересованности иностранцев в российском госдолге, сообщает РБК.

В частности, по состоянию на 1 января 2019 года, нерезиденты владели государственными облигациями в евро на сумму 324 миллиона из всего объема долга в этой валюте в 1,75 миллиарда.

На данный момент за все время Минфином было размещено только два выпуска еврооблигаций в евро.

Последний выпуск пришелся на конец ноября-начало декабря 2018 года. Тогда были размещены бумаги на 1 миллиард евро.

При этом в Министерстве финансов РФ отмечали, что подавляющее большинство бумаг – 76% – скупили иностранцы, продемонстрировав "высокий уровень доверия" к российской экономике.

Однако, как показывает нынешняя статистика, меньше чем за месяц большая часть бумаг была ими распродана, что привело к падению их цены и росту доходности.

Держателями большей части государственных еврооблигаций стали россияне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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