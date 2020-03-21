Мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, завершится ближе к концу 2020 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, нынешняя рецессия, в которой оказалась мировая экономика, вызвана искусственным путем, поэтому после окончания пандемии, экономические процессы быстро придут в норму.

"Фондовые рынки падают, цены на нефть снижаются, за этим следует удешевления всякого рода активов: недвижимости, сырья, падают цены на золото. Все крупнейшие экономики будут в рецессии. Но она не будет такой долгой и проблематичной, как обычно в рамках циклического кризиса. Эта рецессия искусственная. Думаю, что к концу года экономика восстановится полностью", – заверил экономист.

Мировой кризис

По его словам, при этом наследие первой половины 2020 года будет сильно влиять на показатели 2021-го года.

"Государства вводят ограничения, в том числе и в перемещениях через границы, отказываются от разных конференций, мероприятий, встреч, офисы переводят на дистанционную работу. Все это очень сильно влияет. Пока что правительства могут спасти всю эту ситуацию через огромное влияние денег. Американцы как раз пытаются это делать и если бы проблемы закончилось через пару недель, то мировая экономика прошла бы через это не сильно и заметив", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского оппозиционера Гарри Каспарова, мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, будет развиваться и в ближайшие месяцы ситуация ухудшится.

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