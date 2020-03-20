Скорее всего, мы наблюдаем признаки мирового кризиса. Идет падение фондовых рынков, снижения цен на нефть, за этим следует удешевления всякого рода активов: недвижимости, сырья, падают цены на золото. Предпосылки для этого есть и очень существенные.

Понятно, что в первую очередь это вызвано действием властей. Сами люди бы не так сильно реагировали на проблемы коронавируса. Государства вводят ограничения, в том числе и в перемещениях через границы, отказываются от разных конференций, мероприятий, встреч, офисы переводят на дистанционную работу. Все это очень сильно влияет.

Пока что правительства могут спасти всю эту ситуацию через огромное влияние денег. Американцы как раз пытаются это делать и если бы проблемы закончилось через пару недель, то мировая экономика прошла бы через это не сильно и заметив.

За исключением цен на нефть. В значительной мере она ориентируются на Китай, на индустриальный сектор, и он восстановится не сразу.

Но судя по всему, ситуация уходит в проблему на долго. Для того, чтобы перестраховаться, разного рода ограничения вводятся не на несколько дней, а на месяц-два-три. Вот авиаперевозки между США и Европой отменены на месяц вперед, это значит, что билеты не проданы, планы изменены, поэтому все сразу же не восстановится. Проблема будет решена не раньше мая-июня. Это вызовет неисправимые последствия для этого года, все крупнейшие экономики будут в рецессии. Но она не будет такой долгой и проблематичной, как обычно в рамках циклического кризиса. Эта рецессия искусственная.

Думаю, что к концу года экономика восстановится полностью, но опять-таки, наследие первой половины года будет сильно влиять на показатели 2020 года.

Больше проблем будет у экономик, зависящих от нефти. Это Иран, Саудовская Аравия и Россия. У них будет более глобальный процесс. Сокращения спроса произойдет по трем причинам. Первая - Китай просто не может тянуть мировую экономику так, как он это делал. Глобальный спрос на нефть будет выходить на юг, нефть становится товаром бедного мира в том плане, что в Европе будут постоянно переходить на альтернативные источники энергии, на электромобили, солнечные батареи и т.д. Нефть при этом будет смещаться в самые закаулки мира, где денег особых нет. Американцы будут создавать новые технологии собственного производства, как со сланцем. Спрос на нефть упадет, конечно, но не радикально. Но цен по 100 долларов за баррель больше никогда не будет.

Золотой век для ресурсной экономики, каким были 2000-ые, закончился. У 20-х годах нефть будет стоить от 15 до 20 долларов. Потом, возможно, могут быть новые изменения.

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