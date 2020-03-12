Мировой финансовый кризис ударит по украинским аграриям: кто пострадает первым

Украинский агробизнес пострадает из-за мирового финансового кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть.

Об этом рассказал президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, сообщает ТСН.uа.

По словам специалиста, в аграрном секторе, для украинского сельского хозяйства является сразу несколько непредсказуемых аспектов, которые будут иметь существенное влияние. Одним из основных он назвал коронавирус.

Украина должна использовать агропотенциал по полной

"В первую очередь – это всемирная мобилизация мероприятий по коронавирусу, распространения коронавируса. Если все это началось с Китая, ушло в Азию и сейчас видим, что вся Европа разбирается этой проблематикой. Второй вопрос – это торговая война между Саудовской Аравией и Россией, которая по сути снизила цены на нефть. Ну и глобальный кризис, который распространяется на весь мир и в том числе и на Украину и повлияет и на украинское сельское хозяйство", – рассказал эксперт.

Лисситса отметил, что украинские аграрии в течение прошлого года экспортировали продукции в Китай на 1,3 млрд долларов. Преимущественно это была кукуруза, масло подсолнечное и соевое.

"Азиатский рынок является крупнейшим для украинского сельского хозяйства, затем следует – европейский, и теперь эти два рынки страдают от этих трех глобальных факторов. Поэтому влияние может быть и может быть существенным, ведь в целом аграрный экспорт того года был свыше 22 млрд долларов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается падение цен на продукцию, такую как растительное масло, подсолнечное масло более чем на 15%. Такая ситуация может снизить поступление не только компаний, которые работают в агросекторе, но и для страны.

"Поэтому влияние может быть таким существенным, что показал за последние три недели. Маркер как акции украинских публичных компаний на мировых биржах упали больше, чем на пол миллиарда долларов. Снизилась капитализация на украинские аграрные компании, которые размещены на западных биржах. Этот показатель в 22 млрд долларов, который был по экспорту прошлого года, превзойти будет очень трудно. Поэтому сейчас очень много рисков и сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события следующими неделями, месяцами. Но то что влияние будет – это уже факт", – отметил он

Относительно цен на продукты питания, то эксперт не исключает подорожания, но надеется, что паники не будет. Он добавил, если не будет достаточно поступлений от экспорта, то будет ослабление гривны и это повлияет на то, что все продукты, привязанные к доллару, будут дорожать.

"А в сельском хозяйстве существенная составляющая привязана к доллару, потому что мы очень много импортируем – аграрной химии (и из того же Китая, я кстати, не знаю, как мы будем импортировать в этом году), и семена, и техника. Плюс ко всему этому у нас есть сезонные факторы, у нас всегда определенные категории продуктов поднимались в цене начиная с апреля месяца, особенно перед Пасхой. Поэтому не исключаю, что негативное влияние будет и для потребителей", – отметил Лисситса.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за постоянного увеличения экстремальных погодных и климатических явлений на всем континенте, Европе грозит обезвоживание, что приведет к упадку такой отрасли, как сельское хозяйство.

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