Мировая нефтяная сделка оказалась под угрозой из-за России – Bloomberg

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили выйти из нефтяной сделки ОПЕК+ из-за роста напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Россией.

Этот шаг необычен, поскольку ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры тихо за закрытыми дверями. Об этом пишет Bloomberg.

"Непонятно, является ли предупреждение маневром, направленным на принуждение к переговорам об уровнях добычи с лидерами ОПЕК+, Саудовской Аравией и Россией, или представляет собой настоящую политическую дискуссию", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, любое решение о выходе из ОПЕК потребует одобрения Мохаммеда бен Заида – фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби.

Источники отмечают, что напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда Эмираты нарушили квоты ОПЕК и увеличили добычу нефти.

Теперь ситуация усугубилась на фоне роста недовольства распределением квот – правительство Объединенных Арабских Эмиратов считает его несправедливым.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам октября цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.