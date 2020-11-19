Мировая нефтяная сделка оказалась под угрозой из-за России – Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты пригрозили выйти из нефтяной сделки ОПЕК+ из-за роста напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Россией.
Этот шаг необычен, поскольку ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры тихо за закрытыми дверями. Об этом пишет Bloomberg.
"Непонятно, является ли предупреждение маневром, направленным на принуждение к переговорам об уровнях добычи с лидерами ОПЕК+, Саудовской Аравией и Россией, или представляет собой настоящую политическую дискуссию", – говорится в сообщении.
По словам экспертов, любое решение о выходе из ОПЕК потребует одобрения Мохаммеда бен Заида – фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби.
Источники отмечают, что напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда Эмираты нарушили квоты ОПЕК и увеличили добычу нефти.
Теперь ситуация усугубилась на фоне роста недовольства распределением квот – правительство Объединенных Арабских Эмиратов считает его несправедливым.
Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам октября цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.