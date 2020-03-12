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12 марта • обновлено в 09:55
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В мире рухнула нефть из-за радикального решения Трампа по ЕС

2.7т
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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 марта, упали в ходе азиатских торгов после запрета на въезд в США для европейцев. В частности, американский президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 34,28 доллара за баррель, что на 4,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,6% – до 31,57 доллара за баррель.

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals рухнула на 9,4% – до 29,39 доллара за баррель

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Яка чудова новина!(с) Вонючий скот росейский - вам нравится?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Рашкефсе?)
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