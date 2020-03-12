В мире рухнула нефть из-за радикального решения Трампа по ЕС

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 марта, упали в ходе азиатских торгов после запрета на въезд в США для европейцев. В частности, американский президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 34,28 доллара за баррель, что на 4,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Котировки Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,6% – до 31,57 доллара за баррель.

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals рухнула на 9,4% – до 29,39 доллара за баррель

Котировки Urals Maanimo

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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