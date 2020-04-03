Мировая экономика рухнет, если Запад не зальют все деньгами – Иноземцев

Если западные страны, в том числе и США, не выложат огромные суммы на свое же спасение от всемирного кризиса, экономика может рухнуть.

Об это в интервью OBOZREVATEL сказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, денег и ресурсов у Запада достаточно, чтобы покрыть экономические убытки и быстро вернуться к нормальной жизни.

"Этот кризис как раз тот случай, когда довольно легко все замять. Предпосылок же не было: в феврале экономика США создала больше рабочих мест, чем за любой месяц за последние 40 лет. Безработица была самой низкой с 1969 года. Ничего не предвещало беды. Так что если в ближайший месяц государства станут закачивать в экономику деньги, вернуть все на прежние рельсы будет довольно легко. Если они не будут этого делать, наступит коллапс", – заверил Иноземцев.

Мировой кризис

По его мнению, в противном случае люди поймут, что денег нет, их никто не поддерживает, фондовый рынок падает, пенсионные накопления исчезают – значит, надо экономить по максимуму.

"Вот тогда наступит реальный крах из-за резкого падения спроса. На Западе это понимают и будут давать очень много денег. Американцы выделили на свое спасение $2,2 трлн, намерены выдать людям по $1200, даже если они просто сидят дома и не работают. Тот же Boeing сейчас запросил $60 млрд поддержки. В жизни бы ему никто не дал этих денег из-за недавних проблем при выпуске Boeing 737max, а тут – пожалуйста! Подобных случаев будет много", – подчеркнул экономист.

Полный текст интервью с Владиславом Иноземцевым читайте на OBOZREVATEL завтра, 4 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Владислав Иноземцев заявил, что мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, завершится ближе к концу 2020 года.

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