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8 января • обновлено в 12:53
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Мир ждет новый финансовый кризис: экономисты забили тревогу

3.5т
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Зарубежные экономисты заявили, что мир приближается к новому финансовому кризису.

Волна революций и протестов, цены на нефть, американские выборы, торговый спор между Китаем и США – все это может стать "спусковым крючком" для его начала. Об этом сообщает Bloomberg.

Одновременно с этим финансисты обращают внимание на специфические для конкретных стран проблемы. В частности, речь идет о росте дефолтов на китайском внутреннем рынке облигаций и замедлении экономического роста в Индии.

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Также эксперты отмечают рост популистских движений, действия которых приводят не к реформам, а к нерациональному распределению ресурсов, инфляции активов, увеличению долга и возникновению новых проблем.

Кроме этого, зарубежные экономисты предупреждают, что к новому кризису могут привести высокие цены на нефть. Так уже произошло в 2008 году, когда сырье стоило более 140 долларов за баррель.

Горячие точки на карте часто совпадают с местами крупнейших запасов нефти. Также "спусковым крючком" для роста цены на нефть может быть эскалация отношений между США и Ираном.

Волна революций и протестов, цены на нефть, торговый спор между Китаем и США – все это может стать "спусковым крючком" для его начала

Волна революций и протестов, цены на нефть, торговый спор между Китаем и США – все это может стать "спусковым крючком" для его начала

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном банке определили перечень главных экономических угроз для Украины. Среди них – внешний кризис. Если прогнозы ведущих аналитиков окажутся верными и мир настигнет очередной удар, пострадают и украинцы.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировой финансовый кризис
Место
Украина
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