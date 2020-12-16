Минздрав предложил начислять зарплату врачам по аналогии с прокурорами

Министр здравоохранения Максим Степанов предложил начислять врачам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры, поскольку Верховная Рада не стала удваивать расходы на медицину.

"Предложения по финансированию здравоохранения не были учтены. Поэтому сфера остается без минимально необходимого обеспечения", – сообщил Степанов на брифинге в среду, 16 декабря. В частности, парламент проголосовал за финансирование на уровне 159 млрд гривен, а Минздрав требовал увеличить показатель до 296 млрд.

Он добавил, что в этой ситуации необходимо обеспечить докторов повышенными зарплатами, иначе все разъедутся. В связи с этим ведомство подготовило законопроект, где привязывается зарплата медиков к прожиточному минимуму.

Министр также пообещал в ближайшее время рассказать, что будет входить в тариф медицинских услуг, которые профинансирует государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов отказался поддержать законопроект о бюджете. Из документа вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.

15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Под давлением международных кредиторов бюджет на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.

О том, чего ждать от бюджета Украины на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.