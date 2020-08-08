Минздрав потребовал усиления карантина в Украине, а Зеленский дал срочное поручение Шмыгалю

Степанов сказал, что в Украине надо усилить карантин. Коллаж

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что потребует усилить ограничительные меры в Украине из-за нового антирекорда по заболеванию COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 8 августа (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 27 человек. Также установлен новый антирекорд по количеству выявленных больных – 1489 человек.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за ограничительные меры. Это не какая-то легкомысленная вещь. Как министр здравоохранения я буду обращаться к усилению контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране. По всем ограничительным мерам", – сказал Степанов.

Зеленский приказал проверить больницы

В Офисе президента Украину 8 августа сообщили, что глава государства дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Зеленский приказал правительству обеспечить медиков средствами защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Также Кабмин должен пересмотреть режим работы КППВ на временно оккупированную территорию Крыма.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально подтверждено 70 750 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1489 – выявлено за минувшие сутки, что стало четвертым подряд антирекордом по суточному приросту.