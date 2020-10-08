Разумков указал на вопиющий нюанс в повышении зарплат учителям

Министерство образования Украины до сих пор не предоставило предложений по увеличению зарплат учителям.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1+1". Он указал, что министерство уже пропустило все дедлайны.

"Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для учителей. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока предложений от министерства до сих пор не поступило", – сказал председатель парламента.

Разумков также отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация профсоюзов опубликовала документ, в котором сказано, что Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.

В начале июля 2019 Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Позже в министерстве заявили, что в январе 2021 состоится первый этап повышения заработных плат работников образования – должностные оклады увеличат на 20%. Это связано с повышением минимальной зарплаты в стране.