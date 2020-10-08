Разумков указал на вопиющий нюанс в повышении зарплат врачам

Министерство здравоохранения Украины до сих пор не предоставило предложений по увеличению зарплат медицинским работникам.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1+1". Он указал, что министерство уже пропустило все дедлайны.

"Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для медиков. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока предложений от министерства до сих пор не поступило", – сказал председатель парламента.

Разумков также отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские врачи получат повышенную заработную плату уже в конце сентября.