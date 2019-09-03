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3 сентября • обновлено в 11:45
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"Минус 9 млрд": в Украине забили тревогу из-за проблем госбюджета

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Государственный бюджет Украины по итогам августа получил 87,6 млрд гривен доходов.

Это на 8,7 млрд гривен или на 9% ниже планового показателя на соответствующий период, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета упали на 6,5 млрд гривен или на 7%.

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Всего с начала года государственный бюджет Украины получил 671,7 млрд гривен доходов, что на 31,3 млрд гривен или на 4,5% ниже планового показателя на этот период.

Однако это на 64,2 млрд гривен или на 10,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Государственный бюджет Украины по итогам августа получил 87,6 млрд гривен доходов

Государственный бюджет Украины по итогам августа получил 87,6 млрд гривен доходов

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Место
Украина
Теги
бюджет Госказначейство Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
так зє заявить картопля не вродила от така казка малята
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