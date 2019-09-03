"Минус 9 млрд": в Украине забили тревогу из-за проблем госбюджета

Государственный бюджет Украины по итогам августа получил 87,6 млрд гривен доходов.

Это на 8,7 млрд гривен или на 9% ниже планового показателя на соответствующий период, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета упали на 6,5 млрд гривен или на 7%.

Всего с начала года государственный бюджет Украины получил 671,7 млрд гривен доходов, что на 31,3 млрд гривен или на 4,5% ниже планового показателя на этот период.

Однако это на 64,2 млрд гривен или на 10,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Государственный бюджет Украины по итогам августа получил 87,6 млрд гривен доходов

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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