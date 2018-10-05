Миллионные потери: в Украине военную компанию подозревают в растрате госсредств

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона открыла уголовное дело по факту потери 6,8 млн грн при демонтаже нежилого здания должностными лицами государственного предприятия "Укрвоенстрой" Министерства обороны Украины.

Об этом говорится в ответе военной прокуратуры на заявление народного депутата Сергея Лещенко, передает "Экономическая правда". Отмечается, что речь идет о результатах аудита деятельности государственного предприятия "Укрвоенстрой" в течение 2016-2018 годов, который самостоятельно провело Минобороны.

"Начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Укрвоенстрой" при заключении договоров подряда с ООО "Инвестиционно-маклерский дом "Респект", - сообщили в прокуратуре.

В материале издания сказано, что в аудиторском отчете в июле 2017 года "Укрвоенстрой" нанял фирму "Респект" Владимира Стебала разобрать незавершенную постройку в Житомире, которую планировали возвести для заселения военных. На возведение объекта министерство потратило 6,8 млн грн.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности директора госпредприятия Алексей Касперов не обеспечил определение ликвидационной стоимости объекта незавершенного строительства. И не провел конкурс по продаже объекта незавершенного строительства, с целью определения наиболее выгодного предложения.

Аудиторы утверждают, что демонтаж проводился с нарушениями действующего законодательства, в частности не был разработан проект разборки здания. В дальнейшем разобранные строительные материалы были реализованы за 30 тыс. грн. Таким образом ,в отчете отмечается, что предприятию нанесен ущерб на 6,8 млн грн.

Сообщается, что в дальнейшем "Укрвоенстрой" заключил соглашение со строительной компанией "Литиум", совладельцем которой также является Владимир Стебал, на строительство жилого дома на месте разобранного объекта в Житомире.

Аудиторы также отметили, что проектно-сметная документация по указанному строительству у заказчика "Укрвоенстрой" в полном объеме отсутствует. Общая стоимость строительства нового дома на 165 квартир составляет 114,2 млн грн.

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