Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого: что с Януковичем

12.3т
Читать материал на украинском

В Евросоюзе сняли санкции с беглого премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. При этом штрафы против экс-президента Виктора Януковича продлили.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Санкции против Януковича и еще 9 человек были официально продлены министрами ЕС. Двое человек из списка удалены", – написал журналист.

Санкции против Януковича

Санкции против Януковича

Сообщается, что санкции отменены в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Кроме Виктора Януковича под санкциями остался его сын Александр. Международные штрафы против них продлены на 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против украинских чиновников
Персоны
Виктор Янукович Александр Янукович Николай Азаров Эдуард Ставицкий
Теги
Европейский Союз санкции
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
15
10
Смешно
15
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё лет десять упорного напряжённого труда и страна вернётся к экономическим показателям, которые были при Януковиче. Ну, кроме сумасшедших долгов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Paruhol Semen
Paruhol Semen
опять мощная истерика?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Тупые вуйки за 6(шесть!)лет,имея всю полноту власти, сбу, прокуратуру итд, не в состоянии были даже слепить правдоподобные дела против янека и компании, чтобы в них европейцам было не стыдно поверить. Нация победившего кретинизма.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Уверен на 100%,что и против Янека все санкции снимут в конце концов, хотя и жаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги