В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого: что с Януковичем

В Евросоюзе сняли санкции с беглого премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. При этом штрафы против экс-президента Виктора Януковича продлили.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Санкции против Януковича и еще 9 человек были официально продлены министрами ЕС. Двое человек из списка удалены", – написал журналист.

Сообщается, что санкции отменены в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Кроме Виктора Януковича под санкциями остался его сын Александр. Международные штрафы против них продлены на 12 месяцев.

The misappropriation sanctions against #Yanukovych and 9 others have now been officially prolonged by EU ministers. Two removed. #Ukraine #Russia #Crimea