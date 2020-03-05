В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого: что с Януковичем

В Евросоюзе сняли санкции с беглого премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. При этом штрафы против экс-президента Виктора Януковича продлили.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Санкции против Януковича и еще 9 человек были официально продлены министрами ЕС. Двое человек из списка удалены", – написал журналист.

Санкции против Януковича

Сообщается, что санкции отменены в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Кроме Виктора Януковича под санкциями остался его сын Александр. Международные штрафы против них продлены на 12 месяцев.

The misappropriation sanctions against #Yanukovych and 9 others have now been officially prolonged by EU ministers. Two removed. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.

В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.

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