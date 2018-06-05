Отставка Данилюка: стало известно, когда могут уволить скандального министра

Кабинет министров на заседании 5 июня может отправить в отставку министра финансов Александра Данилюка. Такое решение могут принять после целого ряда скандалов, связанных с политиком.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правительстве. Так, премьер-министр Владимир Гройсман внесет 5 июня проект представления об увольнении Данилюка. Сразу после этого его могут рассмотреть. Более того, большинство членов правительства такую инициативу поддерживает.

Для увольнения любого члена Кабмина, кроме главы МИД и министра обороны, достаточно представления от премьер-министра или же инициативы самого министра. Еще несколько недель назад Александр Данилюк на заседании правительства предложил премьеру подать представление о его отставке, при этом по собственному желанию он уходить не собирается.

Александр Данилюк КМУ

К слову, Александр Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Кстати, согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.