Министр сказал, когда Лукьяновское СИЗО продадут

Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО) может быть продан на аукционе не ранее 2023-го, его историческое здание может быть превращено в отель.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал министр юстиции Денис Малюська. "Не раньше, чем года через три, потому что сейчас мы готовим пакеты документов на первую волну продаж, на замороженные тюрьмы", – пояснил он.

Вместе с тем министр рассказал, что благодаря введению платных камер Лукьяновское СИЗО является доходным. Причем, его доходность превышает доходность других подобных учреждений в Украине за счет большего количества платных камер и высокой стоимости. Стоимость такой камеры составляет 12 тысяч гривен в месяц.

"Отселение Лукьяновского СИЗО не произойдет одномоментно. Там содержится более 2 тысяч человек, мы планируем, что на первом этапе мы вывезем оттуда тысячу человек. Первоначально будут освобождены помещения, которые неформально называют "Катька", – сообщил он.

Министр добавил, что речь идет об историческом здании следственного изолятора. "Из нее вполне спокойно можно делать отель. Наверное, это самое оптимальное назначение этого объекта, которое может генерировать приличный доход", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр Денис Малюська рассказал о том, что за счет проведения "большой распродажи тюрем" министерство планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.