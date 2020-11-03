В Украине продают тюрьмы: министр назвал стоимость и раскрыл детали

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Экономика
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  • Стартовая цена тюрьмы в Коцюбинском – 220 миллионов гривен

  • Часть суммы, которая будет получена от продажи, будет направлена на строительство новых СИЗО

В Украине продают тюрьмы: министр назвал стоимость и раскрыл детали

В Украине к продаже подготовлены три тюрьмы, аукционы пройдут в ближайшее время. Стартовая цена составляет 220 миллионов гривен.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал министр юстиции Денис Малюська. "Пакет документов по тюрьме, расположенной в Коцюбинском, уже практически готов, еще по двум тюрьмам документы на финальной стадии подготовки к продаже", – сообщил он.

Министр уточнил, что эти объекты будут продавать на открытых онлайн-аукционах с помощью системы электронных закупок ProZorro. Скорее всего, аукционы состоятся в ноябре.

По тюрьме в Коцюбинском на Киевщине чиновник рассказал, что ее стартовая цена составляет 220 миллионов гривен. "Этот минимум рассчитан оценщиком, а дальше покажет рынок. Кому это интересно, выставит большую цену".

"Чем больше мы получим, тем лучше, так как сумма стартовой продажи остается у нас на новое капитальное строительство – мы планируем строить новые СИЗО за пределами городов. Избыток пойдет в государственный бюджет", – пояснил он.

Министр сообщил, что тюрьмы могут быть интересны потенциальным покупателям, прежде всего, как земельные участки для дальнейшего строительства. "Безусловно, все эти старые конструкции будут снесены, и на месте тюрьмы появится что-то новое – торговые центры, дома, объекты промышленности, что угодно", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр Денис Малюська рассказал о том, что за счет проведения "большой распродажи тюрем" министерство планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.

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