Министр обороны выбил у Шмыгаля больше денег на армию: появилось доказательство

Министр обороны Андрей Таран пожаловался премьер-министру Денису Шмыгалю на то, что правительство предложило предельные расходы на армию в 2021-2023 годах на уровне менее 3% ВВП. Письмо Шмыгалю повлияло на пересмотр проекта бюджета на 2021 год.

"Министерством финансов указаны предельные объемы расходов проекта государственного бюджета на 2021 год для Министерства обороны в сумме 112,3 млрд грн (или 2,5% ВВП), что на 3,8 млрд грн ниже, чем утвержденные бюджетные назначения текущего года. Это самый низкий показатель за последние годы", – отмечал Таран, передает организация Statewatch.

Глава ведомства добавил, что в последующие годы этот показатель имеет тенденцию к снижению: в 2022 году – 2,3% ВВП, а в 2023 – 2,2% ВВП.

Соответствующее письмо Тарана к Шмыгалю повлияло на пересмотр проекта бюджета. В последней версии документа на Минобороны предусмотрены расходы в сумме 117,5 млрд гривен.

Министр обороны обратился к премьер-министру Украины Пресс-служба МОУ

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