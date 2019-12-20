Главная Новости
20 декабря • обновлено в 15:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Все статьи автора

Министр обороны лишил украинскую армию миллиардов и работает в пользу разведки РФ?

2.5т

Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн (из 17-ти), выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.

Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.

Около 8 млрд грн остаются на счетах. Это деньги на наше вооружение. А учитывая, что премьер Алексей Гончарук фактически объявил "внутренний дефолт" и заблокировал бюджетные программы, эти деньги просто вернутся в общую казну. Что произошло?

Новости
"Не можем говорить о разведении": Загороднюк сообщил о провокациях на Донбассе

Пока одни бьются за повышение украинской обороноспособности, все украинцы ежемесячно платят военный сбор, наш новоиспеченный министр не знает, как потратить собранные миллиарды. Закупки якобы пытаются освободить от коррупционных рисков, но на самом деле деньги просто не могут эффективно потратить. Они остаются неиспользованными и возвращаются в бюджет.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Возникает два вопроса. У украинской армии самая современная техника, вооружение и нам действительно не нужны эти 8 млрд грн? Или же Кабмин назначил министра-реформатора, который просто губит отрасль?

Кстати, именно Андрей Загороднюк выдвинул "гениальную" идею проводить военные тендеры на Prozzoro. Якобы это за счет экономии сэкономить расходы. Конечно, это действительно позволит сэкономить деньги. Но не нам, а российской разведке. Им теперь не нужно будет тратить деньги на то, чтобы узнать, чем вооружена наша армия.

Подробно об этой "чудесной" идеи министра Загороднюка читайт вскоре на OBOZREVATEL.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
43
3
Смешно
2
Интересно
23
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Це є тільки перший рік. Далі буде.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на Ютуб, чтобы иметь представление, как все организованно в нормальных странах: Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 1. Дежурная смена
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги