Министр финансов рассказал, что будет с курсом доллара до конца года

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что на валютном рынке до конца 2020 года ожидаются колебания на уровне плюс-минус 10%.

"Думаю, тот курс гривни, который сейчас есть, и тот, который был на протяжении последнего полугода, до конца года существенно не изменится. То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас, как вы говорите, есть девальвационный тренд", – сообщил Марченко в интервью The Page.

По его словам, этот тренд может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Ключевой вопрос – объемы этих колебаний.

Марченко также отметил, что в Украине нет оснований для резкого падения гривни к доллару.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.