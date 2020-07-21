Конфликт Зеленского и НБУ: Марченко прояснил, правдива ли информация СМИ

У президента Украины Владимира Зеленского не было конфликта с руководством Нацбанка. У них была дискуссия, которую в СМИ назвали конфликтом.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Зеркалу недели".

"Я бы не сказал, что был конфликт. Не стоит называть каждую дискуссию, которая ведется с Нацбанком, конфликтом. Иногда я тоже был не очень толерантным к руководству Национального банка, но это не значит, что у нас был конфликт. Мы общались постоянно в рамках Совета финстабильности. У нас много было вопросов, которые мы обсуждали весьма жестко. Были дискуссии, на которых я неоднократно присутствовал, и сказать, что там кто-то оказывал какое-либо давление, не могу", – сказал глава Минфина.

Марченко также добавил, что со стороны международных партнеров звучало беспокойство по поводу смены главы НБУ.

"Было беспокойство. И это понятно. Само его заявление о политическом давлении не может не вызвать беспокойства наших партнеров. Сейчас, когда новый руководитель уже есть, это беспокойство должно исчезнуть", – прокомментировал министр.

Марченко выразил надежду, что назначение Кирилла Шевченко главой НБУ поможет успокоить как рынки, так и международных партнеров.

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