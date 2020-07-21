Конфликт Зеленского и НБУ: Марченко прояснил, правдива ли информация СМИ
У президента Украины Владимира Зеленского не было конфликта с руководством Нацбанка. У них была дискуссия, которую в СМИ назвали конфликтом.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Зеркалу недели".
"Я бы не сказал, что был конфликт. Не стоит называть каждую дискуссию, которая ведется с Нацбанком, конфликтом. Иногда я тоже был не очень толерантным к руководству Национального банка, но это не значит, что у нас был конфликт. Мы общались постоянно в рамках Совета финстабильности. У нас много было вопросов, которые мы обсуждали весьма жестко. Были дискуссии, на которых я неоднократно присутствовал, и сказать, что там кто-то оказывал какое-либо давление, не могу", – сказал глава Минфина.
Марченко также добавил, что со стороны международных партнеров звучало беспокойство по поводу смены главы НБУ.
"Было беспокойство. И это понятно. Само его заявление о политическом давлении не может не вызвать беспокойства наших партнеров. Сейчас, когда новый руководитель уже есть, это беспокойство должно исчезнуть", – прокомментировал министр.
Марченко выразил надежду, что назначение Кирилла Шевченко главой НБУ поможет успокоить как рынки, так и международных партнеров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на НБУ осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
По информации СМИ, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила его в отставку.
Рада 16 июля назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.