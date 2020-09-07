Министр экономики Петрашко отреагировал на скандал с отставкой

Министр экономики Игорь Петрашко отреагировал на обвинения в неэффективной работе на должности и пояснил падение экономики Украины борьбой с коронавирусом.

Его слова передает "РБК-Украина". Глава ведомства считает, что претензии нардепов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучивал. По его словам, правительство столкнулось с глобальными вызовами, которые до этого никто в мире не решал.

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно и взвешенно", – заявил Петрашко.

Он добавил, что последние полгода министерство не бездействовало, представив ряд антикризисных инициатив:

программа кредитования "5-7-9",

программа помощи по частичной безработице,

поддержка национального производителя.

"Многие важные процессы запущены в работу, и мы ожидаем соответствующие результаты", – заключил министр.

В частности, на ситуацию также отреагировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українським новинам".

"Вы упомянули экономику. Сегодня, в условиях пандемии и глобального экономического кризиса, весь этот блок, а не только конкретное министерство – один из ключевых. Он будет наполнять бюджет и даст возможность существовать государству в следующем году и параллельно развиваться. Это главная задача не только Кабинета Министров, но и всех государственных институтов", – сказал он.

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